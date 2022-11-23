九合一選舉倒數3天，此次除了縣市首長等投票外，還有一個18歲公民權的公投要進行，尋求連任的民進黨台北市議員許淑華，今（23）日在臉書秀出18歲的青澀照，呼籲選民一起力挺，讓網友全都看傻，直呼「這是委員妳昨晚拍的吧？」

此次選舉中，不論藍綠都支持18歲公民權，但因公投門檻相當高，許多候選人都呼籲選民要記得出門投票，一起力挺18歲公民權。許淑華今日就在臉書貼出自己18歲時的照片，自曝當時愛漂亮、喜歡看漫畫，會買卡帶與同學一起分享音樂，偶爾還會揪同學一起翹課享受自由。

「大家都在曬18歲的照片，我也來跟風一下！」許淑華透露，當時對政治並沒有這麼了解，聽父親講黨外的故事始終懵懵懂懂，從沒想過後來會跟政治的緣分這麼深厚，但現在的18歲小朋友們從小接觸自由的空氣，比當時的他們懂得更多，「青春轉大人的關鍵18歲，從投票權開始關心社會！」

許淑華一張青澀美照也引起網友討論，許多人留言直呼「一凍齡就是30年……太厲害了」、「這個18歲比其他人時期還長」、「這明明是現在的照片，po錯了吧」、「歲月都没在妳身上留痕跡」。