新北市土樹三鶯市議員候選人卓冠廷是前立委洪慈庸丈夫，洪慈庸今在臉書發文，透露卓當年面臨幕僚工作或參選兩條路的抉擇，但她看丈夫這些天來，走進人群，與民眾互動的樣子，知道丈夫做了最正確的決定，盼民眾不要分票，抹煞卓的努力，盼用夫人牌催出選票。

卓冠廷是民進黨正國會新星，先前曾擔任台中市新聞局長，後來出國進修，取得碩士學位。洪慈庸表示，卓回國後，跟她談起參選的想法，當時卓面臨著幕僚工作和參選兩條路的抉擇，但很快就決定接受民意的洗禮，爭取回鄉服務的機會。

洪慈庸說，這是400多天前的事，但現在看著丈夫站在台上、走進人群、和民眾手握緊緊的樣子，知道丈夫做了最正確的決定。她強調，卓出外打拚，歷練完整、有心有口條、有專業、有正義感，必須面臨大選考驗，才能為市民服務，希望選民幫卓固票、拉票，不要分票，抹煞卓一路來的努力和歷練。

洪慈庸說，卓冠廷是正義、專業，帶來希望的新選擇，也是土城、樹林、三峽、鶯歌鄉親們最好的選擇，希望大家票投17號，讓年輕人回故鄉替大家服務。