把錢存進銀行，居然會「越存越窮」。大陸河南一名紀姓女子，遇到實際案例，她15年前在中國建設銀行開戶，好不容易存了120萬人民幣（約523萬新台幣，下同），想領出時才發現「餘額為0」，且反欠銀行56萬元，完全崩潰！

據陸媒報導，紀女15年前開戶，多年來省吃儉用，只要手邊有錢就會拿去存，一路下來存款約523萬元。後來兒子準備結婚，紀女在2019年前往銀行，打算把錢領出來辦喜事，才發現代誌大條！

提款卡顯示戶頭餘額為0元，500多萬不翼而飛，且當事人還反欠銀行56萬元，當場傻眼。經調查，竟是當初經辦的一名女行員搞的鬼，在時任經理威脅利誘下，兩人盜領紀女戶頭，大部分的錢都被經理拿走了。

後來女行員受不了壓力，不到2個月離職。該名經理食髓知味，把錢分批領出，甚至慫恿紀女簽下期貨貸款、財產轉移書，害她負債；至於盜領的錢，全玩期貨輸光了。

紀女一狀把經理、女行員告上法院，經過協商，銀行方面願賠償302萬元；經理沒什麼錢，身家僅21萬元，等於紀女還有200萬元拿不回來，欲哭無淚。