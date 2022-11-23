徐澔拿下金牌。(內農提供)

田少萱拿下金牌。(內農提供)

甫於日前結束的全國總統盃拳擊錦標賽，內農8位參賽選手，共計拿下2金2銀2銅在內的6面獎牌，並獲高男組團體第五名，消息傳來，全校師生都振奮不已。

拿下金牌的包括高男組92公斤級徐澔、高女組70公斤級田少萱；80公斤級郭重亨與67公斤級張晉恩拿下銀牌；71公斤級蔡孟昕與63.5公斤級康孝陽奪銅牌。

指導教練傅志群及李勝華表示，這十多年來因為少子化關係，全隊選手人數從30多人，下滑至目前不到15人，成績雖偶有佳作，但比起全盛時期，還是差了一大截。

這次總統盃獲得亮眼成績，為低迷已久的士氣打了一劑強心針，尤其高男92公斤級徐澔摘得這面金牌，更是等了8年，才又有男子金牌產生，教練坦言，對於這批選手未來發展充滿信心。

國中前是練排球的徐澔表示，因為運動傷害加上對拳擊有興趣，在爸爸鼓勵下，高中義無反顧選擇內農體育班拳擊隊就讀。坦言練拳擊真的很辛苦，尤其是高中才開始練，所以必須更加努力才能跟上其他人，因此假日都不休息，皇天不負苦心人，終於在這次總統盃贏得金牌。

內埔農工校長張世波指出，拳擊隊這次參賽的8位同學，分別來自8所不同國中，有4位來自台中與台南。不僅如此，摘得金牌的徐澔、田少萱，銀牌的郭重亨及銅牌康孝陽，國中時期分別是排球、橄欖球和田徑等項目運動員，是到了內農才開始練拳擊，這代表教練非常用心指導，才能讓學生在短短一年內從素人變成拳王。