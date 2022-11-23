大S與汪小菲最近因家用費問題徹底翻臉，連張蘭都親上火線反攻大S，批評大S「信誓旦旦說愛過小菲不會愛別人，也不會再婚」，轉頭就嫁給韓國前男友，甚至暗指大S和具俊曄早就搭上線，對此，有網友挖出苦苓先前上節目的內容，他也不相信大S一通電話就願意嫁給具俊曄，認為兩人早有聯繫，葛斯齊則表示，他認為大S二婚能否維持長久關鍵之道不在汪小菲身上，而是具俊曄本身。

大S和具俊曄今年3月閃電發出結婚聲明，具俊曄更透露是得知大S離婚消息後，鼓起勇氣撥了20年前大S的手機號碼，驚喜發現對方竟然沒換電話，兩人因此重啟聯繫，又因當時政策規定須台灣民眾的親屬才能入境台灣，讓具俊曄鼓起勇氣向對方求婚，大S也點頭答應，兩人浪漫的婚姻故事在當時被瘋傳譽為佳話。

苦苓認為大S應該離婚前就跟具俊曄有聯繫（22:30起）。（影音／取自高點電視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

對此，苦苓在《震震有詞》笑說：「小菲如果你真的難過，我也勸你不用難過太久，因為大S手機是不會換的」，「你說不定3、5年後就可以打給他了」，暗指不看好大S和具俊曄的婚姻，更打趣說：「根據我在國安會朋友的資料，他們兩個通聯紀錄是在她離婚之前，不是之後」，令主持人謝震武聽聞後睜大了眼睛。

苦苓說：「你們真的相信20年沒連繫，打個電話就結婚了？」謝震武則回當然相信大S是離婚後才連繫上具俊曄，苦苓便反駁：「我們就是相信我們想相信的東西，這世道這麼艱難，疫情這麼嚴重，打仗、戰爭、飢荒，總要有一件開心的事，這件事不是很美嗎？就一個美麗的童話，大家就相信了」。

苦苓進一步虧當天也有上節目的狗仔葛斯齊是「菩薩心腸」，葛斯齊則認為苦苓的推論不無可能，每個人有自己的看法，他認為大S的二婚是否能維持長長久久，重點不是汪小菲，也不是大S，而是具俊曄是否能忍受大S的個性，「她不是常人」，20年前後的個性已經大不同，一個韓國人來台，除了要適應新環境，也要適應大S的轉變，「我覺得是小具他的忍受能到多少」。