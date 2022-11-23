奢華，向來是五感的體驗，缺一不可，寬庭寢具家飾精品KUAN’ SLIVING與遠東香格里拉飯店跨界攜手，以義大利奢華家居香氛品牌「翡冷翠香氛DR.VRANJES FIRENZE」四款家居香氛為靈感，將飯店一樓大廳茶軒打造成佛羅倫斯「波波里花園」，以義式餐前酒飲食文化結合香氛，即起至明年1月2日限時登場，讓人沉浸在義式貴族的五感奢華氛圍中。

遠東香格里拉飯店即起登場的「香遇波波里花園」義式歡飲小食光，包含兩杯調酒及四款義式小點，加贈一瓶25毫升翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE最新玫瑰菸草 (Rosa Tabacco)空間噴霧，香氛要價780元，透過五感喚醒食慾、放鬆身心，是歲末時節相約三五好友同享義式貴族奢華的好去處。

「香遇波波里花園」義式歡飲小食光由飯店行政主廚陳帝昕(Thitisorn Amatasin)和大廳茶軒首席調酒師邵逸軒 (ShaneShao)聯手操刀 ，透過調酒與美食詮釋「翡冷翠香氛DR.VRANJES FIRENZE」四款各具特色的香氛，包括玫瑰菸草 (RosaTabacco) 、貝里尼 (Bellini)、貴族紅酒 (Rosso Nobile)與蘋果白蘭地 (Calvado’s)等，充滿歲末節慶的溫馨氣氛。

1985年誕生於義大利佛羅倫斯的翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE，是空間香氛裝飾（Scented decor）領域公認屈指可數的調香翹楚Dr.Paolo Vranjes與妻子Anna Maria所創立，以佛羅倫斯悠久的香水工藝為基石，自2200種頂級香精博物館中，精選調配出宛如永恆藝術般的香氛創作，裝填入以聖母百花大教堂穹頂為靈感的手工玻璃瓶身，至今已研發出逾40款獨特空間香氛。

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