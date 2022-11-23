九合一選舉將至，國民黨新竹市議會副議長余邦彥日前表態支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲稱，此舉是選民自主性的風向變動。對此，國民黨主席朱立倫23日指出，全台輔選下來，明顯感受出全台風向都是對民進黨不滿，呼籲大家集中選票支持國民黨提名的候選人。

朱立倫上午陪同台北市議員候選人李彥秀掃街時接受媒體聯訪，談及余邦彥倒戈挺高虹安，黨籍新竹市議長許修睿是否有提前告知黨中央，他僅稱，許修睿一直都支持林耕仁，他也呼籲選民，不管在台北、新北、桃園還是其他地方，都希望集中選票支持國民黨提名的候選人，而國民黨新竹市長候選人林耕仁認真努力，應團結支持。

媒體追問，即起至投票日都是陰雨天，是否會憂心影響藍營投票率，朱立倫則說，呼籲每位支持者，應為自己投下一票，要下架民進黨。他痛批，民進黨執政無能、弊案連連，非常多民眾因疫情死亡，面對這樣的執政黨，大家一定要勇敢出來投票。