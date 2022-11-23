新竹高商女子籃球隊也保持不敗戰績，於預賽中搶下隊史首張甲級門票，雙雙瞄準12月複賽。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

111學年度HBL高中籃球甲級聯賽預賽22日於新竹市立體育館落幕，衛冕軍光復男籃今年不負眾望，以3戰全勝晉級12強，另新竹高商女子籃球隊也保持不敗戰績，於預賽中搶下隊史首張甲級門票，雙雙瞄準12月複賽。

陳章賢代理市長表示，「過程沒有奇蹟，只有累積」，感謝光復籃猿去年拿下隊史、市史首座冠軍，以及新竹高商完成乙組三連霸紀錄，激起市民對籃球的熱愛，並祝福兩隊在本屆賽事都能再創佳績！

代理市長陳章賢表示，107學年度HBL資格賽首度移師新竹市立體育館舉辦，那年光復高中首次挺進HBL4強、奪下殿軍，打破新竹市球隊歷年紀錄。3年後，光復高中就成功奪下校史首冠，也創下新竹市球隊在HBL聯賽的歷史最佳紀錄。

此外，奪下乙組三連霸的新竹高商女籃，今年首度挑戰女子甲級賽事，在「最佳教練」總教練陳姿汶帶領下，提早在10月的預賽中以B組第1不敗之姿，率先晉級12強預賽，寫下隊史、市史「雙新猷」，期許選手們延續氣勢，12月在高雄複賽再創佳績，市府會當新竹市球隊最佳後盾。

市府教育處指出，前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內重視體育扎根，2017年為協助辦理世大運，特別投入3000萬整修新竹市立體育館，包含球場地板、廁所及排水、無障礙電梯、空調設備及全館線路檢修等全面翻修，提升至符合國際賽事規格，並舉行中華男籃菁英對抗賽、世大運籃球賽、SBL超級籃球聯賽等。

之後市府再積極爭取由新竹市立體育館接棒辦理HBL男子組預賽，除可讓光復高中籃球隊能夠在自己主場出賽外，也讓市民們能夠在新竹看到各參賽隊伍風采，掀起新竹市籃球熱潮。

光復男籃陳定杰教練表示，每屆都有不同的旅程，過去連5季晉級8強，再連3季打進4強，今年拚冠軍連霸，他經常提醒選手「挑戰隊史、挑戰連霸，要珍惜能夠挑戰的機會」，這也是他對球隊的期許。

市府表示，此屆HBL參賽隊伍數來到史上新高，高、國中男女4組合計77隊參賽，打破歷年參賽數，HBL男子組預賽16隊分為4組，目前，男子組有竹市私立光復高中確定晉級，而首次挑戰女子組甲組賽事的新竹高商順利搶下門票，12月21日至27日將在高雄舉行12強複賽。