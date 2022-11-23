11月26日就是九合一選舉，根據中央流行疫情指揮中心統計，本周預計會有10萬5000人～11萬人確診，每日平均1萬5000人～1萬6000人，目前趨勢正常。對於確診者無法投票，中選會主委李進勇說「他們不放人」，指揮官王必勝則表示，中選會已經發聲明，他不評論，並指和某些人說話要小心，有時你當他是朋友，他把你的話拿去政論節目講，不是很厚道。

王必勝表示，預期本周的應有10萬5000人～11萬人確診，是否會比較多或少，還在觀察中。每日確診數應落在1萬5000人～1萬6000人之間，昨天1萬8000多，今天1萬7000多，趨勢正常，沒有因選舉而大量減少的問題。

針對確診者無法投票，前民進黨立委沈富雄透露，日前他在豆漿店碰到李進勇，說李進勇怎麼那麼笨，讓他們投票有什麼關係，在緊張什麼，這個疫情沒關係，李進勇則僅回「他們不放人」。

對於「他們」是否指的是誰？王必勝指出，中選會好像是說沒有這件事，我不知道這是什麼狀況，提醒大家和某些人說話要小心，有時候你當他是朋友，他把你的話拿去政論節目講，不是很厚道。因為中選會已經發聲明，他就不評論。