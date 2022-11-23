林小姐在中國附醫醫療團隊積極治療下，恢復既有的生活品質，她鼓勵癌友不要放棄就有機會。（馮惠宜攝）

54歲的林小姐四年前罹四期大腸癌合併肝、肺轉移，中壯年罹癌讓她一度人生變黑白，但想到爸媽年邁、孩子還小，讓她轉念積極治療，經中國中國醫藥大學附設醫院醫療團隊協助透過手術、化療、標靶，病情獲控制，但去年10月發現多處腹膜腫瘤轉移，死神再次叩門，她在醫師建議下接受免疫細胞療法搭配「腹腔高壓氣霧化療」再次逆轉病情。

中國附醫腹膜腫瘤治療中心主任張伸吉指出，當大腸直腸癌進入腹膜轉移，其預後常常很差，採靜脈化療效果差，更常常造成腸道阻塞，進而降低全身免疫功能，目前臨床上可用於腹膜癌的治療方法有限，大多是標準的全身性化學治療或再加上標靶治療，且預後往往令人沮喪，病人存活期約6到8個月。

中國附醫目前採採「免疫細胞療法」及「腹腔高壓氣霧化療(PIPAC)」的合併輔助治療，透過「高壓注射器」及「Capnopen霧化器」的微創給藥技術，將化療藥物奈米化再輔以高壓環境，均勻、深層打入腹膜腫瘤組織內直接毒殺惡性腫瘤，治療癌症帶給病人的腹部不適，且有效縮小腫瘤細胞及範圍，林小姐就是很好的例子，在最新的一次腹膜病理切片中發現，林小姐既有腹膜癌細胞大量減少，以肉眼觀察幾乎看不見腫瘤。

林小姐則表示，不管是4年前獲知自己罹患大腸癌，以及去年發現癌症復發，她也曾走過情緒低谷，但想到爸媽年邁，孩子還小，她沒有悲觀的權利，尤其醫療團隊也積極提出建議，因而一路走來她配合醫療團隊積極治療，她也鼓勵癌友不要輕言放棄，拚下去就有機會恢復既有的生活品質。