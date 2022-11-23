黃金72小時 林錫耀喊：嚴防三奧步 鄭文燦被逼提告 阿中變惡魔跟色魔。曾薏蘋攝

民進黨今召開中執會前，舉辦「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，民進黨祕書長公布最後72小時各地活動場次，並下達衝刺動員令、祭出拉票「教戰手冊」；更要求必須嚴防三大奧步，而這些奧步正在發生，鄭文燦「一世人沒告過人」被逼得提告、陳時中變成惡魔跟色魔；就是要把民進黨執政政績，變得一文不值。

林錫耀致詞指出，大家都說民進黨很會選舉，「我們都是照步來」，每個造勢活動，充滿熱情士氣高昂、人數驚人，「這不是吹牛就有用」，每個團隊每個候選人。都抱持「只輸一點點，只差你一票」，做最後衝刺，黃金七十二小時個縣市場次，會做圖卡、廣告，大家廣為傳播。

林說，所有造勢場及掃街拜票，支持者一定要出來投票，不要猶豫，選戰最後，選舉不是自己縣市在選，也不是候選人自己在拼，民進黨是個團隊，大家一定要互相拉票。所以除了總圖卡，還會製作個別圖卡。

她指出，這圖卡除台北市替阿中拉票，其他要返鄉投票一定要動員，還有是一對一，例如宜蘭鄉親，台北一定有親友，一定要幫阿中拉票，戶籍在別處的選民，一定要拉票、一定要返鄉投票，這是集體作戰。文宣會在中執會時會跟大家做詳細報告。

他叮嚀，必須嚴防三大奧步，正在發生，也會越來越激烈，一是抹黑造謠，鄭文燦一輩子沒告過人，今天黃士杰陪他去按鈴申告，是可忍孰不可忍，每日一黑，逼得他不去提告，然後說，我們濫用司法資源，阿中防疫指揮官變成惡魔，後來用一張照片，說陳時中又是色魔，變成鹹豬手，房子賣不掉還說被炒房，這一定有效，對方目的就是要民進黨施政變得一文不值，最後變成散播仇恨、製造對立的最好手法。

他指出，抹黑造謠在都會選區效果有一定，所以一定要立即反擊、動作要快，時間不多了，一定要快，該反駁反駁，太嚴重就提告，賄選買票，是國民黨老套，鄉下地方很多，今天為止已有69人被羈押，被起訴案件還很多，檢察總長對外宣告，最後三天是買票高峰期，到投票那天，買票都一直在進行中，「民進黨至少有三、四個比較鄉下選區，買票若成功，原本來可能得勝會因為買票而落敗」，執法部門已經布了一萬多個雷，絕對不夠，任何訊息希望立即檢舉，不要放鬆，我們知道要立即檢舉，黨公職要盡力。

林錫耀說，最後是錯假訊息，民進黨吃很大的虧，今早我在宜蘭同鄉群組，有人在貼，「咱是夭壽執政黨，居然修法讓持有五公克毒品，可以合法持有」，都幾年了這是就的還在貼，「某政委跟總統報告，年金因為財務問題，只能領到80歲，總統因此才是，弄到他們80歲就斷糧」，這種製造恐慌、仇恨，選前會越來越厲害，在這封閉的群組，這是有效果，且在全國進行，防不慎防，一傳再傳，大家不要不好意思，要在群組要嚴正駁斥，至少提出警告，「不要傳錯假訊息，誤導大家」。

他強調，選前會碰到奧步，呼籲支持者，提高緊覺，有效因應反擊，希望我們蘋政績、政策、正當選舉方式贏得勝利。