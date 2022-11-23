雲林縣府2020年12月宣布啟動SDGs在雲林，隨即舉辦雲林永續方舟特展。（本報資料照片）

雲林縣府2020年宣布施政接軌聯合國永續發展目標（SDGs），縣府各局處隨即進行自願檢視報告，並舉辦永續方舟特展，今年首次參加2022第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」，獲1金、1銀、4銅肯定。

聯合國2015年宣布「2030永續發展議程」，通過17項永續發展目標（簡稱SDGs），明確擘畫全球未來15年努力方向，永續發展已成為全球共通語言

雲林縣府的「地方政府自願檢視報告」（簡稱VLR）獲得第十五屆TCSA台灣企業永續獎金獎肯定，自願檢視報告是為了讓公部門聚焦實踐的特色與現況。

縣府計畫處長李明岳指出，去年縣府檢視施政與永續發展目標的接軌程度，提出「幸福雲林，永續上場」為雲林縣永續發展的願景，施政五大面向包括生命尊嚴、生活無虞、生產豐饒、生態均衡、生利共榮。

李明岳表示，歷經多次跨局處願景工作坊，研擬221項計畫、350項子計畫納入雲林縣府的自願檢視報告書，從中彙整出2030年雲林永續發展主軸是永續農業、大健康產業、綠色典範經濟發展。

雲林縣府同時出版六都以外第一本英文版的VLR，上傳至網路平台「IGES」（全球環境戰略研究所），讓國際看見雲林。

雲林縣府參加2022第15屆「TCSA台灣企業永續獎」，日前公布榜單，共獲1金、1銀、4銅，成績亮麗。

縣長張麗善表示，自2020年12月17日宣布啟動SDGs在雲林後，所有局處共同努力接軌聯合國永續發展目標，發布縣內首本自願檢視報告、辦理永續方舟 雲林先行特展等，曾獲2021年環保署環境保護績效考核永續發展類特優。

張麗善說，明年將再做自願檢報告內容重新檢視及更新，以2050淨零排放為目標，及早接軌國際趨勢，建構包容、安全、韌性的永續城鄉，讓縣民感到幸福。