距離投票剩下3天，台南市議員第4選區民進黨候選人陳福慶在楠西區市道175線上的競選布條，23日被發現遭人破壞竄改，原「換議員」的字樣，被覆蓋寫著「不投民進黨」的紅布；陳福慶競選團隊表示，此行為明顯違反選罷法，已報警處理。

台南市議員第4選區位處山區，涵蓋楠西、玉井、南化、左鎮4個行政區，因人口數少，僅選1席，民進黨派出政壇老將陳福慶，挑戰現任無黨籍議員周奕齊，隨著投票日逼近，選情更加緊繃。

日前周奕齊因陳福慶陣營文宣錯誤引用「台南市議會觀察聯盟」報告，到台南地檢署提告陳涉違反選罷法；陳陣營反擊說，身為政治人物本來就該接受公評，優質的議員都用這些資料在做文宣宣傳，相對待觀察議員會受到檢驗。

陳陣營提到，近來按戶發送文宣時有受到阻饒的情形，今天又出現競選布條遭人惡意破壞；陳福慶則嚴厲譴責有心人士，勿用惡劣手段，希望這是一場君子之爭。

警方說，該處位處偏僻，正調閱沿途監視器，清查可疑對象。