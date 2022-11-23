「嘉義市汙水系統第一期─分支管網及用戶接管第2、3標工程」今舉行竣工典禮。（呂妍庭攝）

「嘉義市汙水系統第一期─分支管網及用戶接管第2、3標工程」今舉行竣工典禮，嘉義市長黃敏惠、內政部常務次長吳堂安等各界一同參與，「做就對了！」黃敏惠指工程艱辛，畢竟嘉義市資源有限，感謝許多里長、工務處及承包廠商不斷與市民溝通，工程不但達到預定目標，還比契約預估1886戶超出近800戶，也讓全市接管戶數突破累計7000戶門檻，達到7237戶。

市府工務處指出，「嘉義市汙水系統第一期─分支管網及用戶接管2.3標工程」總工程費5億2600萬元，2020年5月18日開工，工程均已完成，工程範圍涵蓋港坪里、福安里、福全里、竹圍里、保生里、重興里等地區，因市民高度配合及里長鼎力協助，一共完成了管網建置9800公尺，30棟大樓的接管，加上一般用戶的接管戶數，共達到了2644戶，比預估多了近800戶，至於化糞池也廢除了764戶，路平AC重鋪約16萬平方公尺。

除施作工程外，工務處也特別選擇遠東街51巷，以嘉義北港線的台糖鐵道為創意發想，進行採取「三改善、一優化」策略，讓後巷景觀變得舒適明亮、富有主題性，同時保留了在地居民對這片土地共同的美好記憶。

黃敏惠說，這幾年來市府不斷建置雨水、汙水下水道，兩者功能不同，都是看不到的工程，感謝工務單位的用心規畫、執行，讓市民得以看到平整的道路、舒適的環境，努力做好汙水工程，城市才會進步。

吳堂安也勉勵工務處「不用怕做！」，因為有里長的支持，接管率一定會持續向上，甚至超越其他縣市，指峻工的工程為嘉義市汙水工程建立了指標，也是環境永續的里程碑，期待在團隊的努力下，嘉義市的汙水建設會做得更好。

工務處進一步表示，嘉市汙水系統第一期計畫總經費約43.7億元，期程至2024年底，分支管網及用戶接管工程共計9標皆已發包並開工施作，第1標於去年11月底竣工，第2、3標於今年年底完工，第4、5標、第6、7標及第8、9標3大標目前施工順利，全力推動執行，有信心會如期、如質、如度完成，展現市府加速推動汙水下水道決心。