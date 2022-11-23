國民黨新竹市長候選人林耕仁23日開記者會，質疑新竹市政府工程經費暴增藏弊端，市府強調絕無不法，今已委請律師提告。林耕仁對此表示，他提出的都是鐵一般的事實，難道市府想要透過訴訟製造寒蟬效應，想要監督市政的人就此閉嘴？

市府表示，林耕仁身為6屆議員、資深民代，理應對公共工程推動程序有所了解，但選舉一到，卻一再昧於事實，刻意誤導民眾，重申相關市政建設絕無不法，已委請律師，對林耕仁提出妨害名譽告訴，以正視聽。

針對市府委請律師提出告訴，林耕仁23日下午表示，難道市政府想要透過訴訟製造寒蟬效應，想要監督市政的人就此閉嘴？這是不可能的事。

林耕仁說，市府透過經費三級跳、契約一直改、工期不斷拖三招不斷增加預算，都是鐵一般的事實，難道新竹市政府可以睜眼說瞎話嗎？

他也批評，過去林智堅、沈慧虹任內自我標榜工程得獎，根本只是一種掩飾，也承諾對於相關弊端，當選之後一定會盡速查明清楚，給市民和基層公務員一個公道。