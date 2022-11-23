博恩被同學在頭上放小草、石頭。（三立提供）

受到歡迎的博恩，下課時身上都會掛著3、4位同學。（三立提供）

博恩相當有人氣。（三立提供）

三立《回到小學那一天》最新一集轉學生為曾博恩，前往台南億載小學漁光分校的他，在正式錄影前不斷催眠自己「我愛上學，上學愛我」，而他也深受15位混血兒同學的喜愛，下課時除了搶著爬上他的身體，還將小碎石、野草放在他頭上，讓博恩忍不住叫：「這就是霸凌！」歇斯底里的模樣讓同學們都笑到停不下來。

台南億載小學漁光分校位在安平漁光島上，天然資源豐富，還有許多歷史古蹟圍繞，體驗特色課程包括海洋文學創作、帆船課、海洋壁畫課、戶外自然課，跟他想像中國小課程完全不同，成為二年級轉學生的博恩表示這次答應拍攝主要是他剛當爸爸，也自己帶小孩，因此想了解這世代小孩在想什麼，誰知3天下來的心得竟是「我沒有接過這麼累的通告！」

最好笑的是，博恩一到班上就想大家打成一片，童言童語的說自己8歲，卻馬上被同學吐槽：「你真的8歲？怎會長腿毛？」博恩也立刻展開多國語言模式，笑說本來很好奇台南有這麼多外國人嗎？後來才清楚原來是因為學校有特色，所以很多家長都送小孩過來，這也讓混血兒感覺特別有自信，他們活潑的個性也在下課時表露無疑，同時有3、4個同學掛在博恩身上，讓博恩感覺下課比上課還累。

博恩說印象中總覺得小二還沒有那麼會講話，但卻感覺現在小孩像他以前小三、小四的流利程度，也許是曾博恩很快跟他們打成一片，他們會一直問「啊？你明天還要來喔？我以為你就今天而已！」讓他啼笑皆非。

伯恩說他很羨慕這所小學海洋教育非常充足，竟然還可以上帆船課，他說看到大家很努力在記憶如何組裝風帆，最後還一起登上遊艇；博恩也發現，小孩子對事情多有興趣，就會用多少的體力，「雖然學生才小二，但他們的原則很可愛，像平常可以一直吵我，可是當我說要吃飯的時候，他們會互相提醒『博恩在吃飯不可以吵他』」，不知道為什麼會覺得吃飯很神聖。