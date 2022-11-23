美國維吉尼亞州一間沃爾瑪超市（Walmart）22日深夜發生大規模槍擊，釀成多人死傷，警方表示死者不超過10人，槍手已經身亡。據信槍手是該賣場其中一名經理，進入員工休息室後開始開槍掃射。

綜合美聯社、路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國維吉尼亞州山姆圓環（Sam's Circle）一間沃爾瑪超市22日深夜發生槍擊，警方表示約是在晚間10時15分接獲報案，並且火速趕到現場。

切薩皮克市（Chesapeake）警察局發言人科辛斯基（Leo Kosinski）表示，到現場後槍擊就已經停止，警方在賣場內發現許多死者及傷患，立即對傷患進行急救，目前尚無法確定死者人數，但預估「不超過10人」。

Chesapeake, VA PD: “Less than 10” fatalities following shooting inside Walmart just after 10 tonight



Sole shooter dead



Most of the victims were found inside the store, one was outside pic.twitter.com/DsRo5Jiw29 — Mike Saccone (@mikesacconetv) November 23, 2022

警方相信其中一名死者為槍手，目前尚未公布槍手身份，也不清楚槍手是否死於「自己造成的傷勢」，不過科辛斯基說，據他所知警方並沒有開槍，也沒有被開槍。

《每日郵報》引述1名在賣場外的沃爾瑪員工，這名員工在社群媒體上直播指出，槍手是其中一名經理，他說當晚他剛離開員工休息室，接著槍手進來，把人關在休息室裡開始開槍。

美國廣播公司新聞網（ABC News）也引述1名執法消息人士指出，「初步訊息顯示是一名員工，可能是經理，闖進休息室，然後射殺其他員工及他自己。」

另一名在槍擊發生後不久抵達現場的沃爾瑪夜班員工說：「謝天謝地，我遲到了。」顯示遲到救了他一命。

美國維吉尼亞州一間沃爾瑪超市22日深夜發生槍擊，釀成多人死傷，多輛警車到場。

賣場外聚集了超過40輛急難車輛，目前已知有5名傷者被送至當地最大的創傷中心治療，另外據信還有多人重傷。

科辛斯基說：「令人難過，才幾天就要感恩節假期了。」

沃爾瑪23日凌晨發布聲明，指出對這起事件感到「震驚」，並表示會密切與執法單位合作。