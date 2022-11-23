出國旅遊是令人期待又愉快的事，但小心當地的衛生環境可能會讓人染病。有醫師分享，一名28歲男子開心到印度旅遊，未料回台後，開始出現嘔吐、尿色變深等現象，經檢查發現，男子感染A型肝炎且已有黃疸症狀，醫師表示，年輕人若有上述現象，7成會出現「猛爆性肝炎」。而猛爆性肝炎的致死率高達8成。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目中表示，曾有一名28歲男子，為了慶祝自己學業告一段落，因此到印度自助旅遊，回台後卻出現噁心、想吐、食慾變差等症狀，原本被診斷為只是在印度吃壞肚子，開了腸胃藥後2天，男子再度回診表示，自己尿液顏色變深。

張振榕表示，聽到食慾不振加上尿色變深，他趕緊進一步抽血檢查，發現男子的肝功能指數竟飆到500，是正常值的10倍，顯示為急性肝炎；更嚴重的是，男子的膽黃素數值也達5，是正常值的5倍，顯示男子已嚴重黃疸。

他提醒，一般而言，多數人感染A肝可痊癒，但年輕人若罹患A肝加上有黃疸症狀，有高達7成者會轉變為猛爆性肝炎。根據肝病防治學術基金會，猛爆性肝炎的死亡率高達80％。

張振榕表示，A型肝炎多半透過食物及飲用水傳播，民眾若要前往東南亞、印度等衛生環境較差的地區，建議事前施打A肝疫苗，可有效預防。