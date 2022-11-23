台南一名男子婚後入獄服刑，妻子起初承諾會等他出獄，未料男子卻在獄中收到來函，內容為新生兒出生登記通知，才得知妻子給他戴了頂綠帽，憤而向妻子與小王提告求償。台南地院審結，判2人須連帶賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2018年11月間與妻子結婚，婚後育有1子女，夫妻感情融洽，而他婚後因案須入監服刑，妻子曾表示願意等他出獄，不願意離婚。

未料今年5月間，他在獄中收到一封來函關於新生兒出生登記一事，檢視出生證明書後，才驚知妻子與另名男子交往並產下1子，憤而將2人告上法院求償50萬元精神賠償金。

台南地院審理時，人妻與小王均未到庭說明，也沒有提出書狀聲明及陳述，法官依法採信男子主張，認定2人行為已經超越一般社會通念對於有配偶之人所能容忍的社交關係，破壞男子與妻子婚姻共同生活幸福美滿，的確侵害男子配偶權情節重大，求償有理，審酌三方經濟能力等一切情狀，判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。