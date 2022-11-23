台灣每年死亡車禍有6成以上與機車有關，其中剛拿到駕照不久的年輕人死亡率特別突出，交通部長王國材昨表示，公路總局已在研擬機車加入場外道路考驗，但方案還在評估中。公總今透露，目前規劃先考照再參加道路訓練，以及場外路考直接納入駕照考試中2種方案，明年將先調整場內路考和筆試，增加無號誌路口考驗比重，危險感知測驗也納入項目。

交通部自2019年起推出機車考照上駕訓班可領補助學費，今年額度告罄，公路總局再度爭取，預計12月1日起至明年11月底，名額可增加至4萬人、每人駕訓補助1300元。

據統計，新手騎士上機車駕訓班有助於降低違規、肇事，相較於沒有上駕訓民眾，上路違規降低56％、事故風險降低35％。公路總局副局長張舜清表示，現行不論是訓練或考試，機車都沒有道路駕駛項目，為協助民眾累積實際上路經驗、養成安全觀念，長期目標是推動機車實際道路考驗措施，明年先推出試辦計畫。

目前公路總局規劃有2種方案，首先是考生考取駕照後，再參加駕訓班設計道路駕駛體驗課程，最快明年就可上路；另一種則是在駕訓班術科課程中新增實際道路行駛訓練，但需要更多配套措施，包含保險制度、教練如何從旁協助等，籌備時間較長。

在實際路考實施之前，公路總局已先著手評估場內路考、筆試等考照項目調整，例如增加無號誌的路口，考生是否有停等或禮讓將列扣分項目。

張舜清說，術科和場內路考設計，未來希望更貼近實際道路使用、機車違規肇事型態，因此場內路考設計上將會調整，突顯停、讓觀念，調整方式已在研議中，預計明年上路。