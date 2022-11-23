新竹縣配合中央推動社會住宅政策，在湖口鄉「新湖好室」社會住宅日前上網招標後，新豐鄉「明新7號」社會住宅也上路，成為桃竹竹苗地區首件私有房舍轉型作社會住宅成功案例，也是繼台北市後全台第2例。

縣府產發處指出，「新湖好室」社會住宅在新豐鄉明新街大學城社區內的1棟私有住宅，有80坪共15戶套房，提供一般戶9戶、經濟弱勢戶及社會弱勢戶各3戶，依套房大小每月租金在2958元到3697元之間。

該社會住宅鄰近明新科大，距湖口工業區及竹北台元科技園區交通車程時間約15分鐘，生活機能完備，由妙妙妙租賃住宅代管公司向國家住宅及都市更新中心申請核准審議通過，即日起至27日開放申請，符合資格並有需求的民眾可上官網https://reurl.cc/58OlQv申請。

產發處指出，新竹縣社會住宅案目前有7處預定基地，其中竹東仁愛段基地，縣府已完成先期規畫評估作業，其餘6處基地由住都中心辦理評估及規畫，用地若涉及都市計畫變更部分，縣府都全力配合辦理，未來7處住會住宅均由住都中心負責發包興建，預估將能提供近2000戶社宅。

其中，鄰近湖口鄉新湖國小及愛勢村活動中心的「新湖好室」社會住宅，基地面積約2567.34平方公尺，初步規畫總戶數為130戶，同時增加社福功能，預計設立日照中心及托嬰中心。

住都中心發包新建湖口鄉「新湖好室」社會住宅工程，經歷2次流標後，近日再次上網招標，總工程經費增為7億6849萬元，縣府歡迎優質廠商來投標。