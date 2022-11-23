由於金融業明年股利發放變數大，因此使得0056存股行情更被看好。法人指出，金融業向來高度受到存股族的青睞，但現在問題在於不論是壽險型金融股，或是銀行型金融股，都各自有淨值及資本適足率的問題無法放手發放高額的現金股利，在這種明年預期金融股的現金股利大部分會「全面縮水」的態勢之下，0056存股行情更被看好。

0056「元大高股息ETF」一向與0050並列為兩大國民ETF，對此法人指出，日前該檔ETF今年配息預估的金額已出爐，每受益權單位配發2.1元，配息率約為8.1％，倘若和金融股的現金殖利率相較，應該所向無敵；法人指出，0050由於已連續12年配息、填息，使股東更具投資信心，因而現在受益股東已累計超過76萬人，明年估計在向來被視為存股寵兒金融股的現金股利縮水之下：「會有更多的投資者轉而擁抱同樣有存股題材的0056 ETF！」

對於明年金融股現金股利的發放所面臨的挑戰，法人則分析，一方面多家大型壽險金控身陷投資債券淨值減損的困境使明年股利發放大有變數，另一方面許多銀行股也因為風險性資產造成資本適足率不足的壓力而無法放大現金股利的發放；至於其他產業類股，包括半導體、航運、原物料等產業，由於明年經濟衰退、市場庫存去化問題仍變數重重，也成為影響股利發放的重要變數，並且也增加投資者對「個股」的投資疑慮，此時將使配息率高的ETF，更加受到存股族的青睞。