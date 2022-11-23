台中市神岡區一工廠，10月發生駭人聽聞的桶屍案；死者屍體被塞入橘色塑膠桶內泥封，手段十分兇殘。（陳世宗攝）

台中市駭人聽聞的神岡桶屍案，歷經近月蒐證、調查、鑑驗結果！死者確定是2019年失蹤，49歲從事放款業務的陳男。陳男前女友蔡姓酒店小姐22日晚上遭羈押禁見。警方強調，經查陳男與犯嫌為前男女朋友關係，雙方疑似有金錢及感情糾紛，陳男失蹤後，犯嫌刻意營造陳男尚活著的假象，企圖拖延陳男家人報案之時機，蔡女犯行重大。

警方指出，豐原警分局於10月26日中午接獲廠房二房東60歲林姓男子報案，神岡區大洲路的廠房內有一只橘色塑膠桶發出惡臭，且內有一具屍體。警方獲報趕到立即封鎖現場調查，在塑膠桶內發現一具水泥桶屍；因部分水泥剝落，被藍色塑膠袋包裹的屍體左手，露出並呈現蠟化現象。

警方發現屍體上面戴有一只男性手錶，研判死亡時間至少2年，死者是2019年失蹤的陳姓男子，因蔡女對案情三緘其口，增加警方辦案難度，案情一度陷入膠著。警方旋即掌握廠房承租人身分，並針對桶屍承裝桶存在的態樣，清查現場遺留的物品、證物，加以辨別與查證來源等，查證並掌握上述涉案情事後，即刻鎖定涉案人身分。

豐原警分局強調，此案雖事發已久，所幸在檢警方持續不懈、抽絲剝繭的積極偵查，終於拘提涉嫌重大之蔡女犯嫌，經由檢察署向法院聲請羈押，經裁定收押禁見。法網恢恢，疏而不漏，任何重大犯罪均能在短時間內偵破，犯罪者勿心存僥倖。