屏東地檢署積極查察賄選，掌握恆春鎮陳姓里長候選人以每票3000元代價向選民尋求支持，經搜索並傳訊候選人及相關證人後，認涉犯賄選罪嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押，經法院裁定以10萬元交保並限制住居。

屏檢指出，陳姓恆春鎮里長候選人為期能順利當選，竟為獲取選民投票支持而以禮品或現金賄賂，分別於今年8月間交付價值1000元洋酒予陳姓選民，並要求陳姓選民於投票時支持；另於9月間交付現金3000元予古姓選民，請求古姓選民投票支持。

經專案小組蒐集具體事證後，於日前執行搜索並傳訊相關證人到案，除扣得具體事證外，亦有選民指證並繳回收受賄賂，承辦檢察官訊後認陳涉犯公職人員選舉罷免法投票賄賂罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，乃向法院聲請羈押禁見。

法院認雖有羈押原因，但案情已經明確，得以具保方式替代而無羈押必要，裁定10萬元交保並限制住居。