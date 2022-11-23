國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今(23)日在臉書PO出夫人蘇主榮向蘇清泉支持者喊話的影片，並寫道蘇主榮語帶哽咽說「我們不能讓屏東再這樣下去了」。該影片讓許多網友有感，並紛紛留言表示「蘇清泉夫人的登高一呼，太有感！真的會令選民動容」、「有震撼力」。

蘇清泉今在臉書提到，蘇主榮語帶哽咽說，你們是我們最重要的後盾！我們不能讓屏東再這樣下去了，我們一定要翻轉，要為屏東奮鬥！要勇敢說蘇清泉是值得大家支持的人。

蘇主榮在影片中提及，副總統賴清德前幾日表示，人口就像人體 ，人口若一直流失，就像血液一直流，血若一直流，這個人就沒有期望了。蘇主榮強調，屏東縣人口一直流失，屏東縣就沒期望了，所以要翻轉。蘇主榮高喊，「翻轉的力量在你們，你們是我最好的後盾，是我們團隊最佳後盾，要再次拜託你們，為屏東奮鬥」。

這部影片讓許多蘇清泉支持者有感，並留言表示「說的太感動了，屏東要翻轉」、「最後幾天多請夫人講話催票，有震撼力，效果絕對讚」、「登高一呼，太有感啦！真的會令選民動容！實實在在的說出了屏東的欠缺，屏東的困境」、「說的真好，非常非常感動，屏東出頭天就要翻轉屏東」。