「南美雙雄」之一的阿根廷首戰踢到鐵板，5屆世足冠軍巴西卻完全擺出王者姿態，頭號球星內馬（Neymar）在搭機飛往卡達時，被拍到褲子上的隊徽已有6顆星星，後衛桑德羅（Alex Sandro）表示好手太多，不知道首戰塞爾維亞的先發陣容，邊鋒拉菲尼亞（Raphinha）則說已準備好頭10顆進球的慶祝舞蹈。

「老實告訴你們，我們已經準備了10個舞蹈，進第1球跳第1首，第2球、第3球以此類推。」效力於西甲巴塞隆納的拉菲尼亞說：「如果我們進到10球以上，就得開始發揮一些創意了。」

跳舞的議題發酵，主要是效力皇家馬德里的巴西左邊鋒小維尼修斯（Vinícius Júnior），本季初進球後跳舞在西班牙引起爭議，但他和隊友羅德里戈（Rodrygo）還是繼續跳，並承諾要在世足跳更多。而內馬、拉菲尼亞當時都公開力挺維尼修斯。

森巴軍團的攻擊力舉世聞名，近7屆世足他們有5屆攻入雙位數進球，而且教頭提特（Tile）本屆一口氣帶了9名前鋒到卡達，想奪得暌違20年世足冠軍的企圖心不言可喻，內馬甚至臭屁的穿上「六星」球褲，隊友李察里森（Richarlison）也發言力挺。

「我們是夢想家，無論別人要怎麼說，我們就是為第6顆星星而來。」李察里森說。

巴西隊此前到義大利杜林的尤文圖斯訓練基地操兵5天，上周六再飛到卡達首都杜哈。由於沒有進行11對11的全場對抗，媒體也看不出誰會先發的跡象，甚至連球員也說不知道，人手之整齊令人咋舌。

「我們不知道誰是先發11人，也很好奇教練會怎麼決定，每個位置的競爭都非常激烈。」桑德羅說：「但不論誰先發，我們全都做好準備，我們知道作戰計畫為何，也知道自己該做什麼。」

巴西將在25日凌晨3時首戰塞爾維亞，這支塞爾維亞的狀態是近年最佳，在歐洲區資格賽還把葡萄牙擠到附加賽，以分組第1直接晉級。塞爾維亞首戰面對強大的巴西，正好可以測試他們的真正能耐，希望挑戰在後南斯拉夫時代首闖淘汰賽的目標。