在追求時，每個人都會表現出最好的一面，就是為了讓對方留下好印象，製造可以在一起的機會，但男人往往到手後，就會冷靜下來，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子男、雙子男、天秤男、雙魚男最容易把女生追到手之後就判若兩人，這時會回到自己的生活重心，久而久之就忽略另一半的感受。

▍獅子男

獅子男最喜歡明確的目標，因此在追求女生的時候，會用盡全力，而且追求的時間越長，會讓他們的征服慾越強，這時什麼事都願意忍、願意去做，而且付出的越多，他們似乎就越愛，越捨不得放手，但當對象追到手後，對方的吸引力就急遽下降，他們的態度也就有了明顯的變化，那些壓抑的不滿就會逐漸釋放出來，甚至會故意反客為主，用冷淡的態度來挽回自己的面子，重新奪回主動權。

▍雙子男

雙子男只要追到手就冷淡下來的原因，懂一點星座的人都知道他們沒有新鮮感了，雙子座當對一個人最感興趣時，就會把全部注意力都會集中在對方身上，但這個階段往往是有時間限制的，然而，確定關係後，他們的視線會從對方的身上轉移，注意力會逐漸分散，在他的生活裡，除了戀愛，還有工作、生活、朋友，另外還有許多其他自己的愛好，雖然對方很迷人，但只會迷一陣子而已。

▍天秤男

天秤男追求喜歡的人時，一般不會很猛烈，都是小火慢慢熬，時機一到，就順水推舟在一起了，其實，他們的喜歡，從一開始就是徘徊不定的，因為天秤座天性擅長社交，很輕鬆就知道怎麼討女孩子歡心，即使他們沒那麼喜歡對方，也可能會先哄一哄追追看，試試這個對象能不能做女朋友，這就是天秤男追女朋友追到手後，很快就冷掉的原因，於是就有了他們突然的不回消息，突然的玩失蹤，所有的冷淡，只是他們反悔，想退貨而已。

▍雙魚男

雙魚男在對一個女生有好感時，會自動為對方加上濾鏡，幻想對方的溫柔體貼，幻想活潑有趣，就算原本不喜歡個子矮的女生，但此時他們會鬼迷心竅的認為矮個子也很可愛，在層層想像力的包裝之下，對方成了那個最符合他們心目中的完美女神，真的在一起後，才突然覺得，明明還是同一個女生，但已經不是他想像中的那個人了，這種幻想破滅的落差感，很快就會侵蝕這份感情，產生倦怠感，懷疑自己的選擇。