宜蘭縣選舉委員會今天（23日）舉辦第2場宜蘭縣長候選人電視政見發表會，率先發言的民進黨候選人江聰淵爆料說，縣府衛生局的員工涉嫌將中央補助染疫民眾的採購預算占為己有，質疑「這可能會成為宜蘭縣第2起涉嫌貪汙被起訴的案件。」宜蘭縣衛生局回應，與防疫津貼無關，江聰淵所言與事實不符。

江聰淵透露，中央政府要照顧染疫民眾，但便利商店的採購預算被縣府員工侵占，是業者發現不對勁提出檢舉，此案已有1個多月，政風單位要調查清楚，為什麼這筆預算跑到私人口袋去，這是不是對清廉政治最大的諷刺？

江聰淵也引述宜蘭縣長林姿妙涉弊案的起訴書，批評林姿妙，並強調自己在8年宜蘭市長任內推動文化等成果，向鄉親請託支持。

衛生局表示，日前透過內部稽核，發現某員工利用職務之便，私自採購作為宣導物資禮券並換取現金後，立即移請廉政署偵辦。衛生局已停止該員職務，並全力配合廉政署進行偵查。

衛生局經查，該員為衛生局臨時人員，負責作為鼓勵病患正確接受疾病治療相關計畫禮券之採購。該員近期分次利用職務之便，私下超額採購禮券並換取現金，以填補其個人財務缺口，再以個人款項繳付廠商，金額初估達上千萬。經衛生局與相關業者共同發現採購異常情形後，立即與政風單位聯繫調查，並於日前偕該員主動到廉政署自首。

衛生局表示，本案是由衛生局主動調查發現，案發後秉持勿枉勿縱原則，攜該員自首並暫停其職務，同時全面檢視相關作業流程，以釐清責任歸屬問題。衛生局已將相關資料移請廉政署偵辦，後續也會配合辦案進度，提供各項協助。對於江候選人所言，該員係侵占給防疫民眾的防疫津貼款項，與事實不符，宜蘭縣政府嚴正駁斥。