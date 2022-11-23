信用卡普及程度越來越高，許多店家都接受使用信用卡付款，一位網友卻說，還是比較愛用金融卡，因為刷信用卡消費很無感，經常一不小心就過量消費了，但是金融卡每刷一次，裡面的錢就會變少，因此比較不會亂花錢。貼文引起網友討論，不少過來人認同直呼，很愛花錢的人建議用金融卡就好，要不然真的會刷爆，不過，拿金融卡萬一裡面錢不少，不小心弄丟以後被盜刷，錢可能就拿不回來了。

一名網友昨在PTT上表示，信用卡是魔鬼，直到收到帳單的瞬間才會意識到自己花了多少錢，由於過去發生太多次買到忘我的經驗，因此他開始改刷金融卡，而這樣的決定也讓他成功控制花費，每次要買東西前都會仔細思考，不再毫無節制的亂花錢了。

貼文引起網友討論，不少人認同原PO說，信用卡對於腦波很弱的人來說很危險，刷金融卡至少是有多少錢就花多少錢。「愛花錢的人真的比較推簽帳金融卡」、「沒有自制力，需要被鏈子圈住的人，其實真的蠻適合金融卡」。

另也有網友示警說，雖然金融卡也很好用，但要注意一個大缺點，那就是不小心遺失卡片了以後，如果被盜刷錢可能會回不來。「你錢多的時候，金融卡掉了被盜刷，錢會回不來」、「有被盜刷過就知道金融卡很可怕」。