為了讓師生更了解異國文化，輔英科大舉辦國際文化周於23日熱鬧登場，校長林惠賢身著越南國服「奧黛」與近30位本地、境外生同場走秀，活動一連舉行3天，不僅有各國服裝供拍網美照，還有捕夢網手作體驗，並有各國代表性美食供學生品嚐，熱鬧又好玩。

活動由魔術氣球創意社打扮成小丑表演魔術氣球逗趣開場，續由僑生聯誼社、原YOUNG社和學生聯手異國文化展演，林惠賢校長更親率越南學生穿著越南國服「奧黛」登台亮相，她以一襲石榴紅為底搭配數朵梅花設計的「越式旗袍」出場，吸睛度百分百。接著，韓服、日本和服相繼出場，原民生也著台灣原住民傳統服飾毫不遜色，2名男境外生也參加走秀，格外顯眼。

國際事務長李政達表示，國際文化周由國際暨兩岸事務處指導學生社團僑生聯誼社主辦，一連舉行3天，23日中午在鵬圖人文大樓中庭舉行異國文化嘉年華有「食在有意思」、「衣起拍照趣」，讓全校教職員生都能借各國服裝拍網美照；24日「語你同樂」安排僑生語言教室學習互動；25日手作體驗有「來自印地安的傳說-捕夢網製作」，藉由捕夢網祈求平安並帶來好運，讓師生進一步了解各國文化特色。

兩岸事務中心主任謝菘斐表示，感謝健康美容系李品軒主任及學生協助走秀「麻豆」彩妝，以及該校餐廳及店家提供各國代表性美食，色香味俱全，包括泰國打拋豬、泰式椒麻雞；新加坡、馬來西亞海南雞、叻沙、肉骨茶、炒蘿蔔糕、沙嗲串、炒粿條、芋香西米露；越式生菜蝦春捲、涼拌木瓜絲、羅望子茶、香茅綠茶、越南咖啡；韓國泡菜炒年糕；日本壽司；香港燒賣；台灣芋頭包、肉包等。