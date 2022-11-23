前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊拋「首都進化雙軸線」市政願景，她上任後將從台北車站開始，重新改造人行空間，打造「忠孝東路漫步道」，串連華山、東區、大巨蛋、信義商圈、南港車站等地，營造舒適步行環境與自行車道，如同巴黎香榭大道， 並在柯市府建設基礎下推出東、西區門戶計畫2.0。

黃珊珊笑稱，名曲《忠孝東路走九遍》傳唱多年，道路步行空間卻未通盤規畫，恰逢疫情時，民眾有更多機會選擇步行與騎自行車通勤，這也成為國際城市未來發展方向，如巴黎力倡「自主運輸」，藉由都市生活型態轉型，主打走路或騎自行車15分鐘內就能連結購物中心、公園、上班地點、學校等地，減少都市空氣汙染及通勤壓力。

黃珊珊說，忠孝東路漫步道的構想，不僅是因應疫情後規畫自主運輸的新需求，更要成為城市空間重新配置的新切入點，藉由漫步道沿途街景的設計注入城市美學，提升東區市容美感，提供市民更舒適的散步與單車通行空間，同時推廣綠運輸交通、減少碳排，達成台北淨零碳排與永續發展的目標。

她指出，忠孝東路漫步道是串連柯市府東、西區門戶計畫，她上任後將展開西區門戶計畫2.0，加速整建西區、推動指標性開發案，包含議會舊址設定地上權開發案、C1／D1雙子星聯合開發案、台北郵局公辦都更案、E1／E2特定專用區都更案等，藉此改變舊城區、活絡周邊商圈，並提供公益回饋空間與市民共享。

至於東區門戶計畫2.0，他則說，目標是厚植國內的生技產業量能，提升台灣的全球競爭力。在台北流行音樂中心、國家會展中心、南港機廠社會住宅等基礎建設紛紛啟動、落成後，東區門戶計畫下一階段的重點建設，將聚焦在孕育生物科技、提升產業規模為優先，成為生技產業發展的重要戰略地區。

其中，總樓地板面積近3萬坪的生技大樓即將於2023年落成啟用，為全國首件聚焦生技產業發展的BOT案，未來不只加乘南港軟體園區、內湖科技園區產業聚落效益，更可結合中央研究院與國家生技研究園區新藥臨床試驗及轉譯醫學研發能量，提升台北的生技產業價值鏈，透過南港車站四鐵共構的交通轉運優勢，聯結竹北生醫園區等外縣市園區，建立國家級生技產業廊帶，讓南港成為台灣生技產業的重要門戶。