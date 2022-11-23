林姓老翁獨自騎著腳踏車迷路，還體力不支，經瑞井派出所警員張保強協助代駕其寶貝腳踏車，並將代返派出所，等待家人將他帶回。（烏日警分局提供／馮惠宜傳真）

台中中一名家住神岡84歲林姓老翁，獨自騎著腳踏車外出因迷路騎到23公里遠外的大肚區遊園路一段，因體力不支呆坐路邊經民眾報案，員警查證發現他是失蹤人口，欲將他帶回派出所休息，未料老翁不願離去，原來是擔心腳踏車會不見，暖心的員警只好化身知名動漫「烏龍派出所」的主角「兩津勘吉」幫他將腳踏車騎回派出所。

日本漫畫「烏龍派出所」主角「兩津勘吉」常騎著腳踏車執行勤務，而日前大肚區遊園路一段就出現真人版「兩津勘吉」。台中市烏日警分局瑞井派出所警員張保強於18日10時許接獲報案稱一名老爺爺坐在路旁，疑似迷路，他趕到現場後，只見老翁相當疲倦、神情茫然，但提供紙筆可以寫出自己姓名及生日。

經查老翁為失蹤人口，此時請老翁回派出所等待家人帶回時，老翁卻心繫著他的寶貝腳踏車。員警承諾會將他的愛車安全騎回派出所，老翁才願意和員警返回派出所。

林翁兒子接獲通知來到派出所，見父親平安無事，終於放下了心中大石頭，並表示父親於17日吃完晚餐後趁家人不注意騎乘腳踏車外出，心急如焚遍尋不著父親身影，十分感謝員警與熱心民眾的及時協助。

烏日警分局呼籲，年長者外出宜有家人陪同，如需獨自出門，可在其服飾或交通工具等物佩掛聯絡方式，俾利員警能短時間通知家屬，使長輩安心及家屬放心。