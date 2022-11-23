日本成功開發第一款口服新冠抗病毒藥物Xocova，目前已獲厚生勞動省批准緊急使用授權。中央流行疫情指揮中心表示，目前了解日本政府已訂購100萬人份，指揮中心已經著手了解，做為未來制定政策的參考。

目前我國已取得2款新冠抗病毒口服藥物，包括輝瑞的倍拉維（Paxlovid）、默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir），如符合特定重症風險因子的確診民眾，可經醫師評估後開立。

日本厚生勞動省近期批准塩野義製藥開發的口服新冠抗病毒藥物Xocova，並提供相關臨床試驗數據，顯示其治療新冠肺炎的效益，已計畫向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請。

指揮中心指揮官王必勝表示，初步看來，沒有看到該藥物對於重症和死亡的保護效果，不過對於減輕症狀有效果；目前日本政府已經先向該公司訂購100萬人份，指揮中心同仁也會去了解，做為未來制定政策的參考，指揮中心已經開始在行動。