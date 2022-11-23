「魔獸」霍華德（Dwight Howard）已經在T1出賽2場，平均能砍下30.5分、17籃板及9.5助攻，彰顯NBA等級的深厚實力，不過擔任球評以來一向對霍華德批評相當嚴厲的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），認為大家的反應有些過了頭，甚至嘲諷台灣籃球水準低落，23日霍華德則是在IG再度發文，回應了所有球迷的支持。

霍華德目前暫居T1得分王及籃板王，助攻也只差0.3次就能登頂，只是這樣的表現仍不能讓歐尼爾信服，在擔任《The Big Podcast》節目來賓時，歐尼爾表示霍華德得個30分並沒有什麼了不起的，因為防守他的人可能只有5呎8吋（約172.7公分），還揶揄霍華德在台灣打T1，就像是在健身一樣。

目前因傷休養的霍華德，22日下午在IG開直播時，也聊到了關於台灣職籃水準太低的問題，霍華德則是展現愛台精神，回應表示自己的隊友都很棒，來到這裡像是與高中時期的隊友打球一樣，期待幫助他們一起成長。

經過一個晚上，霍華德23日一早再度發文向所有支持他的球迷喊話，「不管是憎恨、支持我以及所有在台灣的忠實粉絲，請容許我重新介紹自己，因為我有段時間已經沒有真正的做我自己了。嘿！這才是真正的霍華德。」