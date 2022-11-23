根據韓國總統府公布，特斯拉執行長穆斯克周三表示，韓國是該車廠在亞洲設立電動車製造廠的優先考量地點。

韓總統尹錫悅辦公室指出，尹錫悅與穆斯克進行視訊會議，後者在會議中發布上述論點，並強調該車廠打算強化與韓國供應鏈的合作。

當尹錫悅得知特斯拉未來擬於亞洲建廠，他力邀穆斯克在韓設廠。穆斯克回答，韓國是首選地點之一，在評估其他國家人力品質、技術水平與生產基礎架構等投資情況後，才會做出決定。