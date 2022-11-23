前總統馬英九陪葉元之到市場掃街拜票。（葉元之競選總部提供）

新北市板橋區議員葉元之今（23）日邀請前總統馬英九一起到板橋傳統市場掃街拜票，因天候不佳，馬英九穿上雨衣戴著帽子，仍有很多熱情民眾認出他來，興奮要與他合照留念。馬英九稱讚台大學弟葉元之，「做人誠懇、做事認真，過去4年在議會表現犀利，選服也相當積極」，馬英九懇請板橋鄉親讓葉元之繼續留在議會為大家服務。

馬英九今早陪同葉元之到板橋朝陽市場拜票掃街，不過天公不作美下雨，馬英九穿戴雨衣、帽子並戴口罩，但在市場內還是被不少熱情民眾認出，搶著與他合照，為葉元之增色不少。

馬英九聽到助選員介紹葉元之的口號「原汁原味」，覺得相當有趣，還主動向攤商介紹，葉元之「原汁原味，絕不變味」！

馬英九說，葉元之是他台大的小學弟，做人誠懇、做事認真，4年的新北市議員經驗，也可以看出在議會質詢非常地犀利，並且在基層積極地愛民、助民，這樣的人才要繼續讓他留在議會為大家服務！