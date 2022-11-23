前高雄市長韓國瑜今天到台東為饒慶鈴助選，適逢饒53歲生日。（莊哲權攝）

前高雄市長韓國瑜今天到台東為饒慶鈴助選，適逢饒53歲生日。（莊哲權攝）

選戰進入短兵相接，台東縣長候選人饒慶鈴的競選總部23日卻是一片歡樂，原因除了前高雄市長韓國瑜前來助選以外，剛好也是饒的53歲生日；韓國瑜表示，台東縣4年來在饒慶鈴執政下，看到全方位的進步，請大家繼續支持饒慶鈴，相信她能為台東帶來更美好的未來。

選戰進入白熱化，韓國瑜23日首次到台東為饒慶鈴助選，適逢饒慶鈴53歲生日，饒慶鈴說，韓市長挑了她生命中很有意義的1天來台東助選，「這是韓市長最自己選的日子」，現場還準備了生日蛋糕，民歌之父胡德夫現場高唱原住民版生日快樂歌，氣氛歡樂 。

韓國瑜說，來到美麗的台東，看到美麗的縣長及和善的人們，精神為之一振，他特別提到，去年9月發生中國大陸鳳梨釋迦輸輸入，饒慶鈴的危機處理得宜，積極開拓國內銷路。

韓國瑜表示，台東縣4年來在饒慶鈴執政下，看到全方位的進步，把握選戰最後關鍵，請大家繼續支持饒慶鈴，相信她能為台東帶來更美好的未來。

饒慶鈴則說，4年前她被稱為國民黨史上最弱的台東縣長候選人，卻破紀錄贏了2萬多票，都要感謝當時韓國瑜全心全力協助各縣市候選人，自己也是被照顧到的那一位，所以4年後再請韓國瑜來為她及台東市長候選人陳銘風助選，陪同掃街。

韓國瑜先到饒的競選總部，看到坐在輪椅上，已經很少在公開場合露臉的饒父饒穎奇，馬上向前問候，由於天空飄起細雨，饒慶鈴笑稱，如果韓國瑜的頭髮未來茂密起來，台東縣沒有PM2.5的空氣，應該也會有一些功勞。