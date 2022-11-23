麥當勞APP於感恩節推出「食分感謝」活動，24日凡登入麥當勞APP，點選專屬任務刮刮樂「食分感謝」，就有機會刮中「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」等採用在地農產的好食優惠。（圖／麥當勞提供）

做公益也能很時尚！麥當勞攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖；24日起於麥當勞官網開放下載，日常消費時，皆可透過愛心條碼捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，順手做愛心幫助遠地就醫兒童家庭。

根據「Z世代公益行為調查」，Z世代平均一年進行18.7次公益行為，逾4成願意捐發票做公益，關注對象以兒童名列第二，並認為做公益是生活中舉手之勞，麥當勞APP同步於感恩節推出「食分感謝」活動，當日凡登入麥當勞APP，點選專屬任務刮刮樂「食分感謝」，就有機會刮中「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆鷄沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等採用在地農產的好食優惠。

隨數位時代演進，做公益也有新意，麥當勞首度跨足「生成藝術」，與全球數位藝壇「台灣之光」、新媒體藝術家吳哲宇合作，其作品在NFT藝術圈估值逾億元，成為紐約數位藝壇的新星；這次合作透過數位程式碼演算生成圖像，以「微小也能偉大」的理念融入「生成藝術」，將其藝術作品結合「麥當勞叔叔之家慈善基金會」雲端發票捐贈條碼，跨越科技藩籬，個性潮圖成為引領時尚潮流的公益作品。麥當勞與藝術家吳哲宇聯手於24日感恩節推出「愛心特快車」、「有愛大力量」、「暖心大城市」3個系列、共計15款NFT等級個性潮圖，可透過麥當勞官網下載。