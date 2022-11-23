彰化員林市東北里一處灌溉溝渠今（23）早被發現整條溪流變成「鮮紅色」相當驚悚，縣議員曹嘉豪接獲里長通報後到現場，發現溝渠旁邊就是稻田，恐會危害農作物，環保局循線追查後，發現竟是上遊一處印刷公司不慎把原料打翻，將會以汙染防治法開罰3萬元以上罰緩。

曹嘉豪在臉書發文，今（23）早上8點多，接到當地里長電話，在東北里山腳路141巷有一條水溝「血流成河」，他嚇壞到現場查看，本應該清澈的水溝竟整條染成鮮紅色，直言「真的相當驚悚」，向上查找候果然發現疑似有不肖業者在偷排汙水，即通報環保局到現場稽查。

彰化員林市東北里一處灌溉溝渠被發現整條溪流變成「鮮紅色」相當驚悚，縣議員曹嘉豪接獲里長通報後到現場，發現溝渠旁邊就是稻田，恐會危害農作物。（翻攝自曹嘉豪臉書）

當地居民說，這條水溝是灌溉溝渠，擔心害怕會影響附近灌溉用水，環保局後續將嚴厲追查；據ETtoday報導，經環保局稽查後發現是間網版印刷公司不慎把原料打翻，也被依照汙染防治法開罰3萬元以上罰緩曹嘉豪強調，任何水域只要有「事業造成汙染」情況，會設法從源頭根除，過去僅針對民眾舉報處裡，未來除稽查外還會專案處理。

曹嘉豪發文怒批「真的太驚悚了，血流成河」；其他網友留言「紅成這樣太誇張，旁邊都是我們吃的稻田」、「煮..木鱉果的鍋具破了嗎」、「太離譜了吧」、「真的很誇張」。