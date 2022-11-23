汪小菲和大S因男方未付贍養費問題鬧上法院，甚至連發11篇微博砲轟徐家，未料，今(23日)中午，汪小菲態度放軟發文求和，並稱會感謝大S，但發文不久後又秒刪，大S稍早則在臉書發出6點聲明稿澄清，除了否認吸毒及出軌傳聞，更向汪小菲隔空喊話：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜」。

大S發文澄清沒涉毒、沒出軌。（圖／翻攝自大S 徐熙媛臉書）

大S稍早發出6點聲明稿，先是針對被控吸毒一事澄清，她表示和小S心臟都不好，加上一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒有吸毒條件，再者對吸毒沒興趣，台灣也不開放任何毒品，強調是奉公守法的好公民，至於汪小菲提出的明細表，她強調並非自己所寫，雖然也沒拿到4千多萬的生活費，但每個月都會收到一百萬元的身心受創補償費，至於欠款的五百萬是汪小菲要給的存款基金，未料卻遭對方拉黑，以致無法第一時間提醒，這才導致他違約觸法。

大S強調由於未經營好兩人婚姻，因此毫無怨念選擇主動退出，但念在昔日舊情還是希望他過得好，至於被暗指婚內讓汪小菲戴綠帽，她強調維持或斬斷十年婚姻雖然很難，但自己「沒力氣也懶得出軌」，接著喊話汪小菲：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜」，但也不忘祝前夫「麻六記生意興隆」，展現自身絕高氣度。