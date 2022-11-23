有網友爆料指到台南市北區花園夜市玩射氣球，事後結帳竟然要5200元，經協調支付2600元離開，上網查詢才發現業者是慣犯，不少人都有被騙的經驗，要求抵制夜市黑心攤商。市府消保官表示，花5200元射氣球實在很離譜，將前往稽查了解。

有網友在「爆料公社」以「弱弱的問有人被這家射氣球的話術過嗎？」發文指出，11月20日與男友去花園夜市玩射氣球，過程中業者一直用「給你機會」的話術鼓勵男友玩；男友要先付錢，業者又說玩完再算，其間老闆還走來走去干擾，並一邊射一邊補氣球，最後射中一個娃娃，結帳時業者卻說要5200元。

網友說，2人當場嚇傻，經協調老闆自動降為2600元，但因身上沒帶這麼多現金，只好轉帳支付，「想說花錢買經驗」，事後上網查詢才發現業者是慣犯，之前已有不少人上網反映此事，只是沒花這麼多錢而已。

不少網友反映表示，不只花園夜市，連武聖、大東夜市也都有類似情況，但無法確定是否同一名業者；許多網友也都批評說，「攤商太貪心會搞死自己」、「這是詐騙＋恐嚇吧」、「玩之前還是要先確定價格」。

主任消保官馮祺雯認為，此事似乎是「消費資訊不透明」，過程中沒讓消費者知道要花多少錢；花5200元射氣球實在很離譜，只是依消保法「資訊不透明」並沒有罰責，只能要求改善，將會同經發局市場處處理；另外，夜市管理單位也應該約束攤商不能有此行為，否則會影響聲譽。