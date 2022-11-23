頭份市戶政事務所辦公室將拆除改建新大樓。（謝明俊攝）

頭份市戶政事務所辦公室將拆除改建新大樓，23日由縣長徐耀昌主持動工典禮。（謝明俊攝）

頭份市戶政事務所辦公室將拆除改建新大樓，23日由縣長徐耀昌主持動工典禮。（謝明俊攝）

頭份市戶政事務所位在頭份市舊市區中心點，因建物老舊超過40年，安全及內部空間都已明顯不足，苗栗縣政府及頭份市公所合力籌資1億多元，改建成新的綜合大樓，除了原有的戶政事務所以外，頭份市仁愛里及信義里2里活動中心也將進駐同棟大樓，讓市區珍貴的土地空間獲得最大運用，23日由苗栗縣長徐耀昌及頭份市長羅雪珠等主持動工典禮，預計1年10個月工期完工。

頭份市目前人口已達10萬5千餘人，是苗栗縣內人口最多的鄉鎮市，現有的戶政事務所是成立啟用於1982年，當時頭份鎮的人口，遠不如現在，既有的戶政事務所辦公場所及格局都有嚴重不足，在人口大增，業務量已是翻倍漲的情況下，已不敷使用，民眾前往洽公，連機車停車位都不足，往往讓洽公民眾視之如畏途。

再加上，早年舊建築的耐震設計規範大不如今，2019年曾對戶政事務所辦理耐震力評估，經過結構技師的初評及詳評後，判定耐震係數無法符合現行標準，有安全隱憂，因此，縣府早有拆除重建的規畫。

同時，頭份市公所為了老市區中有多個里缺乏活動中心，可提供里民各種活動使用，甚至於用來照顧長輩的關懷據點、銀髮健身中心、長青學苑等設施都因而無法實行，當地的仁愛、信義等2個里至今都沒有專屬的活動中心，頭份市長羅雪珠因而提議與縣府合建新大樓，提供仁愛、信義2里使用。

經過縣府與頭份市公所協調合力籌措分擔改建經費，決定興建地上5層、地下1層的建築，地下1樓為停車場，地上1至3樓作為戶政事務所使用，4、5樓則為仁愛、信義兩里活動中心。23日上午由苗栗縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠等主持動工典禮，預計將以1年10個月時間完成整個工程。