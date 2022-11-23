除了室內偵蒐外，伯勞鳥本身還可以自爆，擊敗室內的敵人威脅。（Elbit System）

以色列埃爾比特公司（Elbit Systems）發佈了一種小型無人四軸飛行器，主要用於室內定位、室內環境繪圖、識別和攻擊敵方人員，是針對室內環境特化的無人機系統，本身還有搭載高爆載荷，可以自殺攻擊室內的威脅。

據詹氏防務刊物官網（Janes）23日報導，埃爾比特以一架競賽型四軸飛行器為基礎，具有高度機動性，能夠在建築物內飛行。

#Israeli defence tech company Elbit Systems has launched a lethal, autonomous suicide drone. The Lanius is an agile racing quad with a range of AI-powered scouting, mapping & target classification abilities - & the ability to explode when required.

21st century warfare.#Ukraine pic.twitter.com/pVSO0gUDfB — Stepan Gronk (@StepanGronk) November 23, 2022

根據埃爾比特公司發佈的信息，「伯勞鳥」（Lanius），這台電池供電的無人飛行器（UAV）最大起飛重量為1.25公斤，有效載荷重量為150克，在室外飛行時，運行速度可達72公里/小時，續航時間為7分鐘。它可以使用Wi-Fi網路或軟體定義的無線電通信。

「伯勞鳥」（Lanius）有一個用於起飛、導航和偵察的自主模式。利用其電子光學設備的圖像和同步定位和繪圖（SLAM）算法，它可以收集數據以建立和更新其環境的三維地圖。這種能力也使它能夠識別它可以飛過的門和窗，以便它能夠繼續在建築物內掃描，加以識別建築物內的戰鬥人員和非戰鬥人員，伯勞鳥本身還可以自爆，擊敗室內的敵人威脅。