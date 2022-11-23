不少女生和另一半穩定交往後，都期待被求婚，一名女網友表示，男友和她相處常講笑話逗她開心，最近兩人因工作分隔兩地，某日男友在視訊電話裡說，「我最近隨時會腿軟妳要注意一下」，起初她以為男友在異地生病，正當她要開口關心時，對方卻開心地說，「我買的求婚戒送到家啦！」令她相當驚喜，將喜悅PO上網，當中有網友搞笑地說，「看到我還想說腿軟是多性福，原來是求婚」。

原PO昨（22）日於論壇《Dcard》指出，男友為工作出差，兩人分隔兩地，平時都是用視訊維繫感情。她說男友從一開始交往就和她說好，彼此不能有秘密，和她相處時就像個大男孩，常會講笑話逗她開心。

原PO表示，最近男友突對她說，「我最近隨時會腿軟妳要注意一下喔。」當下她以為男友生病，本想開口關心，但男友用開心的語調搶話說，「因為我買好的求婚戒送到我家啦！」令她又驚又喜，雖然求婚被破梗，仍藏不住被求婚的喜悅，她說，「期待下次見面看到他腿軟的樣子」。

貼文曝光，引發網友羨慕，「我還想說腿軟是多性福，原來是求婚」、「只有我看標題想到色色的方面去嗎？恭喜」、「從頭到尾我一直姨母笑，一定要繼續幸福下去呦」、「男友也太可愛了吧！恭喜」。