桃園市26歲陳姓男子有中度身障，國小出現行為問題，高中開始偷竊、放火，今年9月因為「好玩」在瓦斯店點燃雨衣縱火，所幸沒有釀成大災。不料食髓知味，10月再度以同樣手法縱火，竟釀1死3傷悲劇，桃園地檢署依殺人罪嫌起訴。

檢方調查，陳男領有中度身障手冊，國小開始有行為問題，高中開始偷竊、放火。不過但有基本溝通理解及生活自理能力，明知縱火行為不為法律允許，且對他人生命、身體、財產造成危害甚大。另今年9月3日凌晨，因為好玩，在龜山區萬壽路將路邊機車上的雨衣放在瓦斯店外的瓦斯桶上方，以打火機點火後離去，所幸沒有釀成大災。

後來陳男食髓知味，10月13日凌晨3時31分，在龜山區復興路一段取下路邊機車雨衣，再把雨衣放進樓梯間，以打火機點燃雨衣，並在旁確認火勢有點燃後離開。火苗從雨衣延燒到一旁電動車及高壓電板，並往上延燒

消防隊員獲報趕抵，從3、4樓救出4名男性、3名女性，其中有3人嗆傷，其中最後在樓梯間救出的50歲印尼籍婦人因火勢猛烈且濃煙密布而逃生不及，全身2至3度多傷，引發熱休克死亡，緊急送醫仍宣告不治。

檢方認為，陳男9月案件犯放火燒毀他人所有物致生公共危險罪嫌，10月案件雖有多起罪嫌，但從重依殺人罪嫌起訴。