九合一地方大選倒數3天，士林地檢署為鼓勵大家一起反賄選，自8月至11月在網站辦理反賄選有獎徵答，共計2000多人參加，檢察長繆卓然23日上午按下開獎按鈕，以電腦亂數抽出500元禮券，以及2台Switch主機，共有52人得獎，士林地檢署強調，全民共同維持「防疫新生活、乾淨好選風」，

繆卓然強調，法務部指示今年的查察賄選有4項特色，包括採用科技偵查、防範虛擬通貨、嚴查金流，及速查假訊息。士林地檢署已成立科技偵查指揮中心，透過科技的方式進行查賄工作，尤其是新興數位支付工具日益普及，包括行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選的工具，以及速查假訊息，查明事實真相，立即澄清，避免影響選舉。

士檢強調，在選前的緊張時刻，鼓勵民眾培養良好公民素養，共同維持公平乾淨、選賢與能的民主選舉。距離大選剩下3天，只要發現有賄選行為，撥打檢舉賄選專線0800-024-099撥通之後按4，或是網站「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。