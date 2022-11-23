元健大和23日召開記者會，宣布成功結合了高精密供應鏈，共同組成助聽器國家隊。圖/吳志雲攝影

新北市經濟發展局推薦及輔導下先後登錄創櫃板的元皓能源及元健公司成功整合成「元勛集團」，該集團並與科技廠商日月光、仁寶等合組「助聽器國家隊」，新北經發局上午並協助元勛集團召開「助聽器國家隊成立」記者會，推廣國產助聽器。

以風力發電機為發展主軸的元皓能源以「世界無聽障」為宗旨，成立了元健大和直販事業股份有限公司(下稱元健)，該二家公司在新北市經濟發展局的推薦及輔導下先後登錄創櫃板，並以雲端服務優勢，使營業績效連年快速提升，元健並在3年時間快速拓展國內、外市場，還與日月光、仁寶等高精密供應鏈合作，共同組成「助聽器國家隊」，攜手走向全球市場。

據國內相關研究指出，65歲以上至少3成有聽障問題，而「配戴助聽器」是聽力障礙問題的最有效對策，但超過90%的市售助聽器仰賴進口，致使價格居高不下，成了聽障者不配戴助聽器的主因。

元勛國際長年為國際品牌代工生產助聽器，其中，元健自創品牌「耳寶助聽器」在市場上供不應求，銷售數量年增200%~300%，2022年的內、外銷數量總計更上看數萬台；展望未來，元健在新竹科學園區宜蘭園區內新建企業總部，即將於2023年落成啟用，廠區將整合「雲端聽力服務、聽力學衛教及助聽器製造」於一體，計畫年產百萬部助聽器，將成為東南亞最大的聽力醫療推廣暨助聽器製造中心。

除了站穩國內市場，元健正進行「耳寶助聽器新南向整廠輸出計畫」，將複製現有的成功模式至東協與印度，而元勛集團將藉此機會開設「發展ESG綠能」的元皓能源以及元健「耳寶助聽器」的聯合連鎖通路，以創造「製造、代理雙獲利，消費者享受高CP商品」的三贏局面。