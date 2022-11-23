邱瑞豐(左)獲家扶向上兒童。(屏東家扶提供)

屏東家扶中心長期關心弱勢孩童及家庭，今年從1200戶扶助家庭中，選出向上兒童，這些孩子在生活及學習當中，不畏家庭困境，努力積極向學，實屬難得，盼望能為社會帶來一份正能量。

就讀小五的郭羽瑄，父親為水泥車司機，母親因罹患腦瘤歷經多次手術，僅能從事臨時性工作協助家計，她與兩位弟妹從出生即患有先天性角膜白斑，黏著課本及擴視鏡的畫面，成為她的學習日常。

僅剩0.1視力，卻不因此被擊敗，反而用百倍努力，彌補先天不足，並帶領著同為視力所困擾的弟妹勇往直前。跌倒是三人的日常，因為視力問題、走路不穩，但羽瑄和弟妹面對跌倒疼痛，一起在日常中展現非凡鬥志。

就讀國三的邱瑞豐，母親則是擔任廚工，父親罹患甲狀腺癌後，家境更為困頓，知道父母親因為生活而忙碌，因此總是盡力將自己的事務打理好。

他擔任學校柔道校隊隊長，每天早起騎乘單車至學校進行專訓，並協助教練及教官們帶領同儕及學弟妹訓練，今年一舉獲得屏東縣運國男組第九量級金牌，有望取得全中運的門票。

邱瑞豐說，「精力善用、自他共榮」是柔道核心精神，除了要感謝可敬對手外，也懷抱感恩的心，感念一路以來支持家庭的善心人士們，期許將來的自己，能善用身心一切力量，用在對社會有益的地方。