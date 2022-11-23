根據市調機構集邦科技統計，第三季NAND Flash市場仍不敵需求疲弱衝擊，無論在消費電子或伺服器領域出貨皆劣於預期，導致第三季NAND Flash價格跌幅擴大至18.3％。此外，總經持續看弱，個人及企業支出轉趨保守，企業採購動能也因此熄火，從而使庫存壓力蔓延至原廠，連帶銷貨壓力遽增。

據集邦統計，第三季供應商位元出貨量季減6.7％，平均銷售單價持續下跌，整體NAND Flash產業營收約137.136億美元，季衰退幅度高達24.3％。其中，包括三星、SK集團、威騰、美光等季度NAND Flash營收均較上季減少近三成幅度，只有日本鎧俠受惠於大客戶拉貨，季度營收維持與上季約略持平。

第三季NAND Flash營收排名最明顯的變動有二，首先是包括SK海力士及Solidigm的SK集團營收季跌幅最劇高達29.8％，營收25.393億美元，退居第三名。主要是PC及智慧型手機需求疲弱所致，同時需求相對穩健的伺服器也因企業縮減支出且進入庫存調整週期，衝擊Solidigm銷售表現，位元出貨因此衰退11.1％，平均銷售單價更銳減20％以上。

鎧俠已逐漸擺脫年初原物料污染的影響，營收與市占率均重回第二名。儘管消費性需求不振使平均銷售單價銳減，然位元出貨則受惠於智慧型手機客戶季節性拉貨支撐，第三季營收達28.299億美元，營收季跌幅度僅0.1％。

其他業者如三星、威騰、美光等均面臨量價齊跌，營收季跌幅度相當，終端需求不振是拖累營收表現的主因之一。三星在所有產品應用別中，由於伺服器需求放緩，連帶影響企業用固態硬碟（enterprise SSD）出貨，不同於第二季資料中心對企業用SSD需求有撐，整體營收約季減28.1％達43.00億美元。

威騰位元出貨季減10％，同時平均銷售單價驟跌使NAND Flash事業營運面臨巨大壓力，合計威騰第三季NAND Flash部門營收為17.22億美元，季減28.3％。美光合併DRAM業務觀察，各終端應用中僅車用營收創高，其餘應用領域如資料中心、工控物聯網等NAND Flash產品別營收皆下跌，位元出貨重挫21％，導致第三季NAND Flash營收大減26.2％達16.88億美元。

展望第四季，集邦表示，除三星外，第三季財報會議後各家原廠皆對未來位元產出轉趨謹慎，甚至將減少投片、延緩製程轉進以求供需及早恢復平衡。然而，傳統旺季需求不彰，客戶消極拉貨造成現行庫存壓力持續增大，且減產效應至少需一季才會有成效。第四季NAND Flash產品跌價壓力仍在，也造成產業營收規模難以成長，預估第四季NAND Flash合約價將跌幅加重至20～25％，營收季跌幅預估近二成。