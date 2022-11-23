國民黨台北市長候選人蔣萬安日前宣布辭去立委，中選會日前公布補選日期為112年1月8日。民進黨今中執會通過「民主進步黨2023年第十屆台北市第三選區立法委員出缺補選提名徵召辦法」，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。

據轉述，祕書長林錫耀報告完提名五點辦法，身兼黨主席蔡英文則問與會中執委「有無意見」，最後無異議通過主席徵召。

由於目前11月28日到12月2日開始登記，因此在九合一選舉過後，黨內就要開始準備提名作業，時間非常緊迫，此外，九合一選舉成敗牽動，蔡英文是否會辭黨主席，因此，最後提名時的黨主席是否還是蔡英文？備受關注。

目前民進黨已經表態參選的是這次沒有參選連任的湧言會阮昭雄，已經宣布參選，但恐遇到上次與蔣萬安「雙帥之爭」的吳怡農，雖然吳怡農在蔣萬安辭立後，對於是否參與補選表達意見，只低調表示，他的工作目標不變：在選前最後兩週全力輔選，讓18歲公民權修憲案過關，讓在他主委任內提名的議員成功進到市議會，並能讓陳時中為台北市民服務，立委補選的事，11／26日投票後再說。

不過吳怡農卸任主委當天，被問到未來規劃，他曾表示「不會缺席2024年的立委選舉」；而面對年底市長及議員選戰，他指自己2年多前曾對決蔣萬安，當時也是艱困選戰，初始也不受看好，但只要黨內團結，並在重要議題上有勇氣堅持正確立場，並有解決問題能力，相信選民會給予機會。